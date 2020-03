Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un concurrent XXL pour Houssem Aouar !

Publié le 30 mars 2020 à 22h45 par D.M.

Sur les tablettes du PSG, Houssem Aouar susciterait également l’intérêt de la Juventus. Le club italien aurait coché son nom en cas d’échec sur le dossier Paul Pogba.

Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 8 mars dernier, le PSG a coché le nom d’Houssem Aouar en vue du prochain mercato. Leonardo apprécie son profil et envisage de formuler une offre pour tenter de s'offrir le joueur de l'OL. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain de 21 ans ne manquerait pas de prétendants. Le Real Madrid, le FC Barcelone, mais aussi la Juventus surveilleraient de près la situation d’Houssem Aouar.

Aouar, un plan B pour la Juventus