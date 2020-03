Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix largement revu à la baisse pour Paul Pogba ?

Publié le 30 mars 2020 à 10h15 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, de la Juventus ou encore du PSG, Paul Pogba verrait sa situation contractuelle obliger les dirigeants de Manchester United à complètement baisser son prix. Explications.

Notamment pisté par le Paris Saint-Germain, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United durant l'été. Le milieu français serait très courtisé et le Real Madrid en ferait toujours une priorité. Sur le départ ou pas ? Visiblement, le milieu mancunien aurait pris la décision de forcer son transfert. Manchester United serait dans une totale impasse et n'aurait pas d'autre solution que d'accepter un somme bien inférieure aux 110M€, montant demandé par les dirigeants des Red Devils pour laisser partir Pogba...

Pogba réévalué entre 60M€ et 70M€ ?