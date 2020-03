Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grand danger pour la succession de Thomas Tuchel ?

Publié le 30 mars 2020 à 8h15 par T.M.

Pour remplacer Thomas Tuchel, Leonardo pourrait aussi aller piocher en Italie. Alors qu’il avait été question d’un intérêt pour Simone Inzaghi, la Lazio souhaiterait rapidement agir pour son entraîneur.

Bien que le monde du sport soit actuellement à l’arrêt, en coulisse, cela bougerait tout de même pour préparer l’avenir. Et l’avenir de Thomas Tuchel ne semble pas échapper à cela. Sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG, l’Allemand pourrait prochainement laisser son poste sur le banc de touche. Leonardo s’activerait ainsi pour trouver celui qui pourrait prendre les commandes du club de la capitale. Plusieurs noms ont été évoqués pour répondre à ce besoin et récemment L’Equipe rapportait un intérêt pour Simone Inzaghi, entraîneur de la Lazio. Toutefois, du côté de Rome, on tient au technicien italien.

Prolongation en approche ?