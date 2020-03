Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça en grand danger pour cette piste hivernale ?

Publié le 30 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Le FC Barcelone voudrait recruter un attaquant pour ajouter une cartouche offensive à l’effectif de Quique Setién. Depuis cet hiver, le Barça penserait à Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le Gabonais a assuré être attaché à Arsenal.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 28 janvier dernier, le FC Barcelone pensait démarcher Arsenal pour Pierre-Emerick Aubameyang. Dans les bureaux du Barça , on songeait à proposer un prêt avec option d’achat obligatoire pour le buteur des Gunners dans les ultimes jours du mercato hivernal. Alors que le FC Barcelone rechercherait un suppléant à Luis Suarez, le profil polyvalent du Gabonais plairait particulièrement à la direction du Barça et la piste Aubameyang semblerait toujours d’actualité pour le mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang se verrait bien prolonger son aventure londonienne.

Aubameyang assure qu’il essaye de « rester » à Arsenal