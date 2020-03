Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aidé par le coronavirus pour ses dossiers chauds ?

Publié le 29 mars 2020 à 15h15 par T.M.

Alors que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n’ont toujours pas signé pro au PSG, Leonardo pourrait bien être aidé par le coronavirus.

Les dossiers chauds sont nombreux sur le bureau de Leonardo. En plus de devoir gérer le mercato estival, le directeur sportif du PSG doit aussi s’occuper des pépites du club. Depuis plusieurs semaines, Leonardo cherche à faire signer un premier contrat pro à Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Si cela n’a pas été le cas jusque-là, le coronavirus pourrait bien changer la donne.

Avantage PSG ?