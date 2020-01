Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Barcelone espère tenter un coup pour Aubameyang

Publié le 28 janvier 2020 à 17h45 par Alexandre Higounet

Dans la dernière ligne droite, le FC Barcelone pourrait tenter un coup pour faire venir son choix numéro un au poste d’avant-centre, Pierre-Emerick Aubameyang, même si la donnée financière bloque le club catalan et pourrait l’inciter à se tourner vers son plan B, Rodrigo (Valence).

A quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, tous deux positionnés sur le dossier Aubameyang, sont à peu près dans la même situation. Les deux clubs aimeraient avancer concrètement sur la piste, mais ils manquent pour cela de marge de manœuvre vis-à-vis du fair-play financier.

Vers une offre de prêt avec option d’achat obligatoire ?

Comme révélé par le10sport.com, le FC Barcelone a fixé son choix sportif prioritaire sur Aubameyang devant Rodrigo, l’attaquant des Gunners apportant plus de garanties devant le but (14 buts en 22 match de Premier League cette saison pour Aubam’, contre 2 buts en 18 matches de Liga pour Rodrigo). Pour contourner le problème financier, le Barça souhaiterait, selon nos informations, proposer un prêt avec option d’achat obligatoire à Arsenal. Au sein de la direction catalane, une telle proposition a réuni les suffrages, mais y compris dans ce cadre, elle n’a pas encore été validée financièrement, compte tenu du salaire d’Aubameyang : là où Rodrigo touche autour de 2.5 millions d’euros net par an, l’attaquant des Gunners touche des émoluments très largement supérieurs. Le club catalan espère donc pouvoir rapidement débloquer cette offre de prêt avec option d’achat obligatoire. Autrement, il pourrait se tourner vers Rodrigo.



