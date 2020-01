Foot - Mercato - Barcelone

EXCLU - Mercato - Barcelone : Aubameyang priorité du Barça !

Publié le 21 janvier 2020 à 12h30 par Alexandre Higounet mis à jour le 21 janvier 2020 à 12h31

Le FC Barcelone a fait son choix pour le poste d’avant-centre : il a ciblé Pierre-Emerick Aubameyang au sommet de sa liste pour le mercato hivernal. Le club catalan devrait rapidement bouger désormais.

Comme révélé par le10sport.com, Pierre-Emerick Aubameyang est une piste que le FC Barcelone suit avec la plus grande attention depuis plusieurs mois. Ces derniers jours, avec la blessure de Luis Suarez, le club catalan a accéléré ses recherches pour le poste d’avant-centre. En Espagne, certains médias ont évoqué ces dernières heures le dossier Aubameyang.

Barcelone va ouvrir une négociation