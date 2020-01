Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une issue totalement inattendue dans le feuilleton Cavani… grâce à Giroud ?

Publié le 21 janvier 2020 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG, Edinson Cavani semble avoir l’intention de rejoindre l’Atlético de Madrid dès cet hiver. Mais Chelsea pourrait bien chambouler ce dossier.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani ne cesse d’être commenté, Frank Lampard lui a lancé un inattendu appel du pied en conférence de presse lundi : « C'est un grand joueur, j'ai joué contre lui. Je ne sais pas cependant quelle est la situation. Il a de l'expérience, et parfois c'est bon d'apporter de l'expérience. J'adore son attitude et sa mentalité… nous verrons bien . » Et visiblement, le message de l’entraîneur de Chelsea n’était pas anodin.

Chelsea s’active pour Cavani !