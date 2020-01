Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani reçoit un appel du pied… en Angleterre !

Publié le 21 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En plus de l’Atlético de Madrid qui semble être sa piste la plus sérieuse, Edinson Cavani figurerait sur les tablettes de Chelsea. Et Frank Lampard n’a pas fermé la porte à une arrivée du buteur du PSG…

Edinson Cavani, dont le contrat avec le PSG prendra fin en juin prochain, attendre-t-il cette échéance pour changer d’air ou bien parviendra-t-il à quitter le Parc des Princes cet hiver ? Leonardo a confirmé les envies de départ imminentes du buteur uruguayen, qui voudrait rallier l’Atlético de Madrid. Pourtant, d’autres cadors étrangers comme Manchester United et Chelsea cibleraient également le buteur du PSG, et le club londonien lui a d’ailleurs lancé un appel du pied.

« J’apprécie son attitude et sa mentalité »