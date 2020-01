Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'aveu de cette pépite de Galtier sur son départ du PSG !

Publié le 21 janvier 2020 à 7h45 par J.-G.D.

Formé au PSG, et au LOSC depuis l'été 2017, Boubakary Soumaré dévoile les raisons qui l’ont poussé à quitter le club de la capitale.

Le 25 novembre dernier, Le 10 Sport vous expliquait en exclusivité que le LOSC ouvre la porte au départ de Boubakary Soumaré en ce mercato hivernal. De quoi attiser la convoitise de José Mourinho. L’entraîneur de Tottenham, toujours selon nos informations, est bien sur les traces du milieu de terrain lillois. Mais gare à la concurrence du Real Madrid ou de Naples, les Napolitains ayant formulé une offre selon Le 10 Sport. Zinedine Zidane en pincerait donc pour l’ancien pensionnaire du centre de formation du PSG, ce dernier n’ayant jamais signé un premier contrat professionnel avec les Parisiens. Soumaré en profite d'ailleurs pour évoquer son départ du PSG.

« Le projet du LOSC me correspondait plus »