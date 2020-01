Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, un feuilleton Cavani ? La réponse de Leonardo !

Publié le 21 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Après avoir confirmé les velléités de départ d'Edinson Cavani, Leonardo a toutefois affirmé que la situation était différente de celle de Neymar l'été dernier.

Le PSG se retrouve face à un nouveau feuilleton. Six mois après avoir dû gérer le cas Neymar, qui voulait retourner au FC Barcelone, Leonardo est effectivement confronté aux velléités de départ d'Edinson Cavani. A six mois de la fin de son contrat, le Matador souhaite rejoindre l'Atlético de Madrid dès cet hiver alors que son temps de jeu est très limité depuis l'arrivée de Mauro Icardi. Interrogé sur cette situation, le directeur sportif du PSG estime toutefois que le cas des deux attaquants parisiens est différent.

«Neymar, c'était différent»