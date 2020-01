Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message rassurant de l’agent de Rongier !

Publié le 21 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Auteur d'une très bonne première partie de saison avec l'OM, Valentin Rongier serait déjà dans le viseur de la Fiorentina. Mais son agent rassure les fans marseillais.

En toute fin de mercato, Valentin Rongier s'est retrouvé au cœur d'une situation rocambolesque. Incapable de trouver un accord avec le FC Nantes, l'OM a finalement du attendre le 3 septembre, soit le lendemain de la fermeture du marché des transferts, afin de boucler l'arrivée du milieu de terrain. Et le club phocéen a bien fin de se montrer patient puisque Valentin Rongier s'est imposé dans le onze de départ d'André Villas-Boas, au point de susciter l'intérêt de la Fiorentina comme le Corriere dello Sport le révélait récemment. Mais il ne quittera pas l'OM cet hiver à en croire son agent Franck Belhassen.

Rongier «est très bien à Marseille»