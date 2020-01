Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Quand Zidane reçoit un coup de pouce d’Evra pour Pogba !

Publié le 21 janvier 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Zinedine Zidane souhaite toujours attirer Paul Pogba, Patrice Evra estime que le moment est venu pour le milieu de terrain de quitter Manchester United.

Depuis son retour sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a fait du recrutement de Paul Pogba une priorité au point de refuser plusieurs profils à l'image de Christian Eriksen ou encore Donny Van de Beek. Et alors que Fede Valverde a explosé cette saison, le technicien français souhaite toujours recruter le joueur de Manchester United. Et Patrice Evra, qui connait très bien Paul Pogba, estime qu'il doit quitter le club anglais.

«Peut-être que le temps est venu de partir pour Paul»