Mercato - PSG : Un cador étranger déclare sa flamme à Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé sur les traces d’Edinson Cavani ces derniers mois, l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard a confié tout le bien qu’il pensait du buteur uruguayen du PSG.

Le feuilleton Cavani au PSG fait couler beaucoup d’encre, et pas seulement en France ! Le buteur uruguayen cherche à forcer son départ pour l’Atlético de Madrid dès cet hiver alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, mais les Colchoneros ne seraient pas seuls sur le coup. Manchester United et Chelsea, qui seraient des admirateurs de longue date d’Edinson Cavani, rêveraient de l’attirer gratuitement l’été prochain. Et Frank Lampard a évoqué le profil du numéro 9 du PSG…

« J’adore son attitude »