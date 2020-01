Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo se prononce déjà sur la succession de Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Alors qu’Edinson Cavani souhaite claquer la porte du PSG cet hiver pour être transféré à l’Atlético de Madrid, Leonardo n’exclut pas de recruter un nouveau profil s’il finissait par laisser partir le buteur uruguayen.

« Cavani a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid, mais on ne l’a pas retenue parce qu’au niveau financier, elle n’était pas à la valeur du joueur », confiait Leonardo dimanche soir après la qualification du PSG sur la pelouse du FC Lorient (1-0) en Coupe de France, confirmant donc les envies de départ d’Edinson Cavani pour cet hiver. Le buteur uruguayen veut donc rallier l’Atlético de Madrid à six mois de la fin de son contrat, et le PSG pourrait d’ailleurs recruter un nouveau profil à ce poste si Cavani obtenait finalement gain de cause.

« Peut-être qu’un attaquant en plus serait intéressant »