Mercato - PSG : Leonardo sort du silence pour Cavani !

Publié le 20 janvier 2020 à 0h15 par H.G. mis à jour le 20 janvier 2020 à 0h37

Alors que de nombreuses informations affirmaient qu’Edinson Cavani avait l’intention de quitter le PSG cet hiver, Leonardo a confirmé face à la presse que l’Uruguayen souhaitait plier bagage cet hiver.

Bien que son contrat expire dans six mois, Edinson Cavani pourrait voir son aventure au PSG se terminer plus tôt que prévu. En effet, l’international uruguayen serait mécontent de son temps de jeu cette saison à Paris après avoir été trop souvent sujet aux blessures et avoir été dépassé par Mauro Icardi dans la hiérarchie. L’Atlético de Madrid aimerait en profiter et aurait même d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec l’ancien attaquant du Napoli. Et face à cette situation incertaine au sujet de l’avenir d’Edinson Cavani, Leonardo a choisi de sortir du silence face à la presse à l’issue de la qualification du PSG en huitièmes de finale de Coupe de France après sa victoire acquise contre Lorient.

« Il y a eu une proposition »