Mercato - PSG : La succession de Cavani au cœur du problème pour Leonardo ?

Publié le 19 janvier 2020 à 10h45 par T.M.

Cet hiver, Leonardo aurait fermé la porte à un départ d’Edinson Cavani. Et cette décision du directeur sportif aurait certaines explications.

Le feuilleton Edinson Cavani anime actuellement l’actualité du PSG. En effet, à 6 mois de la fin de son contrat, l’Uruguayen voudrait absolument se relancer loin du Parc des Princes et notamment à l’Atlético de Madrid. D’ailleurs, selon les dernières informations, les Colchoneros auraient dernièrement formulé une offre de 10M€. Une proposition toutefois refusée par Leonardo. Il faut dire que le directeur sportif du PSG aurait été clair, Cavani ne partira durant ce mois de janvier. Et pour cause…

Comment remplacer Cavani ?