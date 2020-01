Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le torchon brûle entre le clan Cavani et le PSG !

Publié le 19 janvier 2020 à 22h45 par H.G.

Alors qu’Edinson Cavani verrait le PSG l’empêcher de s’en aller cet hiver, l’entourage de l’Uruguayen serait particulièrement remonté contre le club de la capitale.

Bien qu’il soit en fin de contrat dans six mois, Edinson Cavani aimerait quitter le PSG cet hiver pour rejoindre l’Atlético de Madrid. L’international uruguayen aurait même déjà trouvé un accord avec l’équipe entrainée par Diego Simeone et aimerait s’engager en sa faveur pour retrouver un temps de jeu qu’il a perdu à Paris en raison de ses blessures et de la concurrence imposée par Mauro Icardi. Cependant, pour l’heure, le PSG et Leonardo ne seraient pas ouvert à l’idée de laisser partir le meilleur buteur de l’histoire du club cet hiver sans le remplacer, encore plus vers une écurie qui pourrait être un futur adversaire en Ligue des Champions. Dans cette perspective, Edinson Cavani pourrait donc être bloqué à Paris jusqu’en juin prochain, et cela agacerait fortement le clan du joueur de 32 ans.

Le clan de Cavani considère que le PSG lui manque de respect