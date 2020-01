Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faouzi Ghoulam prêt à revenir en France ? La réponse !

Publié le 19 janvier 2020 à 22h00 par A.C.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille ainsi que l’Olympique Lyonnais, Faouzi Ghoulam aurait les idées claires au sujet de son avenir.

Va-t-on assister à un retour de Faouzi Ghoulam en Ligue 1 ? L’ancien de l’ASSE traverse une période délicate au Napoli, surtout à cause de ses blessures à répétition. Ses dirigeants voudraient ainsi le pousser vers la sortie, déterminé à le remplacer par Kostas Tsimikas de l’Olympiakos. Ainsi, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais auraient flairé le bon coup et seraient disposés à accueillir Ghoulam, qui d’après la presse italienne aurait toutefois l’intention de rester à Naples.

Faouzi Ghoulam bloque tout !