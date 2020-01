Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel annonce la couleur pour cet hiver !

Publié le 20 janvier 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors que l’attaquant Robert Berić a quitté l’ASSE pour les États-Unis, l’entraîneur des Verts Claude Puel ne sait pas ce que donnera la suite du mercato hivernal stéphanois.

Actuellement à la quinzième position du classement de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a perdu Robert Berić qui s’est engagé avec le Chicago Fire, club de MLS. Même si l’avant-centre slovène ne semblait plus vraiment être au centre du projet de Claude Puel, c’est une arme offensive en moins pour Les Verts . L’entraîneur stéphanois semble ainsi avoir fixé ses objectifs pour cette fin de mercato, mais il n’a aucune garantie sur le fait que ses dirigeants suivront ses demandes ou non.

« On fera le bilan à la fin »