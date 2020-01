Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Rico en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 20 janvier 2020 à 7h15 par T.M.

Sergio Rico le clame haut et fort, il est heureux au PSG. D’ailleurs, l’Espagnol a bien l’intention que son aventure continue dans la capitale.

Pour assurer le rôle de doublure de Keylor Navas, le PSG a fait venir Sergio Rico durant le dernier mercato estival. L’Espagnol a ainsi été prêté par le FC Séville alors que le club de la capitale dispose également d’une option d’achat. Le portier de 26 ans pourrait donc s’inscrire dans la durée au PSG et cela ne lui déplairait pas. En effet, ces dernières semaines, Rico n’a cessé de rappeler son envie de continuer l’aventure avec les Parisiens. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, le principal intéressé a répété ses intentions.

« J'espère que cela continuera ainsi »