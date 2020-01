Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de cette recrue estivale sur sa situation !

Publié le 19 janvier 2020 à 14h15 par T.M.

Arrivé à l’intersaison au PSG, Sergio Rico évolue dans l’ombre de Keylor Navas. Toutefois, le portier espagnol l’assure, il est très heureux au sein du club de la capitale.

Le PSG a tout changé au poste de gardien durant le mercato estival. Si Keylor Navas est arrivé en provenance du Real Madrid, Sergio Rico a lui été prêté, avec option d’achat, par le FC Séville. Depuis le début de la saison, l’Espagnol se contente des matchs de Coupe, mais cela semble lui convenir. En effet, à 26 ans, Rico n’a cessé de répéter son envie de rester au PSG à l’issue de cette saison. Et le protégé de Thomas Tuchel en a rajouté une couche concernant sa situation.

« Personnellement, je me sens très bien ici, j’aime la ville, je suis très heureux »