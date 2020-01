Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 19 janvier 2020 à 13h45 par J.-G.D.

Alors que Leonardo souhaiterait aller piocher à la Fiorentina suite, notamment, à son intérêt pour Gaetano Castrovilli, l'Inter Milan et la Juventus ne le verraient pas du tout du même œil.

La Serie A reste une ligue plébiscitée par Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG multiplierait les pistes de l’autre côté des Alpes. Et la Fiorentina n'échapperait pas aux intentions du Brésilien. Le nom de Gaetano Castrovilli est récemment sorti du chapeau, alors que l'AS Rome et Naples auraient également des vues sur son profil. L’un de ses coéquipiers, en la personne de Federico Chiesa, serait toujours annoncé vers Paris. La Viola ouvrait récemment la porte au départ de son jeune ailier. À moins que la Juventus ou l’Inter Milan fassent tout leur possible concernant Castrovilli et Chiesa.

Castrovilli et Chiesa, priorités de la Juventus et de l’Inter Milan ?