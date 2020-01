Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent XXL pour cette piste de Leonardo ?

Publié le 17 janvier 2020 à 1h15 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec la Juventus, l’Inter et la Roma pour Gaetano Castrovilli. Le Napoli de Gennaro Gattuso serait prêt à entrer dans la danse pour le milieu de terrain de la Fiorentina.

Gennaro Gattuso serait entré dans la course à la signature de Gaetano Castrovilli. Très performant sous les couleurs de la Fiorentina, le milieu de terrain de 22 ans aurait tapé dans l’œil de Leonardo mais pas seulement. D’après la presse italienne, le directeur sportif du PSG serait également dans le viseur de la Juventus, de l’Inter et de l’AS Roma. Pour ne pas arranger les affaires de Leonardo, un autre cador de Serie A serait prêt à se mêler à la lutte pour Gaetano Castrovilli.

Gaetano Castrovilli priorité de Gennaro Gattuso ?