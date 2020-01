Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage accablant sur la menace du fair-play financier…

Publié le 17 janvier 2020 à 0h30 par A.M.

Alors que l’OM est toujours sous la menace du fair-play financier, l'avocat spécialiste de l'économie du football Thierry Granturco, dresse un constat inquiétant sur la situation du club.

Cet hiver, l’Olympique de Marseille ne pourra probablement pas se renforcer, compte tenu des problèmes financiers du club. Une situation inquiétante qui pourrait bien se poursuivre au-delà de ce mercato puisque L’Équipe révélait récemment que même une qualification pour la Ligue des Champions ne serait pas suffisante pour assurer l’équilibre financier. Par conséquent, l’OM va devoir vendre rapidement afin de ne pas se mettre en danger face au fair-play financier comme l’explique Thierry Granturco.

«Si on intime à l'OM de vendre des joueurs, il n'y a plus qu'à se taire et à exécuter»