Mercato - OM : Un joueur de l'OM sort du silence après la bombe lâchée par Villas-Boas !

Publié le 16 janvier 2020 à 19h30 par B.C.

Alors qu'André Villas-Boas a jeté un froid ce mercredi en laissant entendre qu'il pourrait quitter l'OM à la fin de la saison, le groupe n'aurait pas été impacté par cette sortie à en croire un joueur phocéen.

Tout allait trop bien du côté de l'OM. Dauphin du PSG avec 9 points d'avance sur le quatrième de Ligue 1, le club phocéen traverse une zone de turbulences depuis ce mercredi, et la conférence de presse d'André Villas-Boas. Le coach portugais a en effet laissé entendre qu'il pourrait quitter le club à la fin de la saison en raison des contraintes économiques et de la nomination de Paul Aldridge dans l'organigramme pour faciliter certaines ventes vers la Premier League, ce qui pourrait fragiliser la position d'Andoni Zubizarreta à l'avenir. Une sortie qui n'aurait toutefois pas perturbé le groupe.

« On n’a vu aucun changement d’attitude chez le coach et c’est ça l’essentiel »