Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Emre Can !

Publié le 17 janvier 2020 à 0h15 par A.D.

Dans une situation délicate à la Juventus, Emre Can, qui figurerait sur les tablettes du PSG, pourrait faire ses valises cet hiver. Maurizio Sarri, le coach des Bianconeri, a évoqué la situation de son milieu de terrain.

Maurizio Sarri entretient le doute en ce qui concerne Emre Can. Depuis le début de saison, l’international allemand se trouve dans une situation compliquée à la Juventus. À tel point qu’il pourrait prendre le large dès cet hiver. Et le PSG voudrait en profiter pour l’accueillir. Au micro de Rai Sport , Maurizio Sarri s’est penché sur le cas d’Emre Can.

«Je ne sais pas, parce que je ne m’intéresse pas au mercato»