Mercato - PSG : Les dessous de ce dossier hivernal de Leonardo !

Publié le 16 janvier 2020 à 0h15 par A.C.

La presse italienne a fait une révélation assez surprenante au sujet du dossier Emre Can, milieu de la Juventus pisté par le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Borussia Dortmund.

Très performant la saison dernière, Emre Can n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le départ de Massimiliano Allegri et l’arrivée de Maurizio Sarri. Jugé pas assez technique pour le jeu prôné par le nouveau coach de la Juventus, il a été mis de côté. Cette saison il n'a ainsi joué que huit matchs de Serie A, cumulant seulement 279 minutes de jeu. Alerté par cette situation, Leonardo tente de l'attirer au Paris Saint-Germain à en croire les indiscrétions de la presse italienne, comme française.

Emre Can, jamais très chaud pour le PSG, United et Dortmund ?