Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec Emre Can ?

Publié le 8 janvier 2020 à 10h45 par J.-G.D.

Alors qu'Emre Can pourrait finalement quitter la Juventus cet hiver, son avenir devrait s'inscrire loin de l'Italie.

« Emre Can ne partira pas. Il est important pour nous et on veut le garder ». Les déclarations de Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus, ne laissaient pas de place au doute sur ses intentions à propos d'Emre Can. Malgré les propos du dirigeant de la Vieille Dame , l'international allemand n'arriverait pas à se faire une place de choix dans le schéma tactique de Maurizio Sarri. Une aubaine pour le PSG, enclin à recruter le milieu de terrain de 25 ans en ce mercato hivernal. Et la presse transalpine apporte une bonne nouvelle aux Parisiens. Explications...

L'étranger pour Emre Can ?