Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait programmé un départ colossal à 20M€ !

Publié le 8 janvier 2020 à 9h15 par B.C.

Proche d’un départ, Edinson Cavani ne rejoindra finalement pas l’Atlético de Madrid. Pourtant, le PSG semblait vendeur dans un premier temps et aurait même fixé ses conditions aux Colchoneros.

Cette fois-ci, l’avenir d’Edinson Cavani semble acté. Annoncé sur le départ depuis quelques jours, le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne devrait pas quitter la capitale en janvier. Leonardo a en effet pris la décision de conserver l’attaquant jusqu’à la fin de la saison malgré l’intérêt de l’Atlético, une décision confirmée par Thomas Tuchel ce mardi en conférence de presse : « Leonardo a de l’expérience, il sait comment gagner la Ligue des Champions et il sait ce qui est nécessaire. Pour ça, on a besoin d’une grande équipe et de prendre ce genre de décision difficile. Nous avons le même avis ». Malgré cela, il semble que le PSG ait un temps été ouvert au départ de son numéro 9…

Le PSG voulait 20M€ pour Cavani