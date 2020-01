Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien réglé ce dossier brûlant !

Publié le 8 janvier 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 8 janvier 2020 à 8h16

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani va bien rester au PSG jusqu’à la fin de la saison et partira libre à l’issue de son bail.

Régulièrement annoncé sur le départ dès cet hiver compte tenu du fait que son contrat prend en juin prochain, Edinson Cavani devrait bien rester au PSG jusqu’à l’issue de la saison. Leonardo l’a annoncé à l’entourage du Matador . Une décision d’ailleurs validée par Thomas Tuchel : « Leonardo a de l’expérience, il sait comment gagner la Ligue des Champions et il sait ce qui est nécessaire. Pour ça, on a besoin d’une grande équipe et de prendre ce genre de décision difficile. Nous avons le même avis . »

Cavani va bien rester