Mercato - PSG : Tuchel valide la grande décision de Leonardo avec Cavani !

Publié le 7 janvier 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo aurait signifié à Edinson Cavani et son entourage qu’il ne serait pas vendu cet hiver, Thomas Tuchel semble très satisfait de cette décision prise par le directeur sportif du PSG.

Comme l’a révélé L’Equipe.fr ce mardi, Leonardo se serait récemment entretenu avec les représentants d’Edinson Cavani pour leur signifier que le PSG n’envisageait absolument pas de le vendre d’ici la fin du mercato hivernal. Le buteur uruguayen, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain, devrait donc quitter gratuitement le PSG à cette échéance. Interrogé en conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel a réagi à ce choix fort de Leonardo avec Cavani.

« Leonardo et moi, nous avons le même avis »