Mercato - PSG : Qui serait le successeur idéal de Thiago Silva ?

Publié le 7 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Capitaine du Paris Saint-Germain et titulaire indiscutable en défense centrale, Thiago Silva pourrait bien tirer sa révérence en fin de saison. Selon vous, qui a les épaules pour le remplacer au PSG ? C'est notre sondage du jour !

L'avenir d'Edinson Cavani fait beaucoup parler actuellement, mais un autre pilier du projet qatari pourrait plier bagages à la fin de la saison. Il s'agit de Thiago Silva, au Paris Saint-Germain depuis 2012, nommé capitaine par les différentes entraineurs passés au club ces dernières années. Son contrat se termine en juin prochain et Leonardo ne semble pas vraiment tenté par une prolongation du défenseur, qui aura 36 ans en septembre prochain. Plusieurs sources ont assuré que le directeur sportif du PSG a déjà pris la décision de ne pas prolonger Thiago Silva et son départ, pourrait l'aider à lever l'option d'achat présente dans le contrat de Mauro Icardi et qui s’élève à 70M€. Si ce départ venait à se confirmer, qui pourrait remplacer Thiago Silva au Paris Saint-Germain selon vous ?

Le successeur de Thiago Silva, le gros dossier de Leonardo ?