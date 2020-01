Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Neymar n'est pas une priorité pour Leonardo !

Publié le 7 janvier 2020 à 18h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain ne semble pas vraiment pressé de discuter d'une éventuelle prolongation de contrat avec Neymar.

Les choses changent très vite, surtout dans le football. Il y a seulement quelques mois, le divorcé semblait acté entre Neymar et le Paris Saint-Germain, après un été très agité. Finalement, le Brésilien a peu à peu changé d'attitude ainsi que de communication et récemment, son entourage a même ouvert la porte à une possible prolongation au PSG ! Un dossier qui ne semble pas vraiment inquiéter les dirigeants parisiens actuellement...

« On verra l'évolution de la saison et aussi le huitième de finale de la Ligue des champions avant de sonder 'Ney' »