Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar interpelle Leonardo !

Publié le 6 janvier 2020 à 21h15 par A.C.

L'entourage de Neymar a envoyé un message fort à Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain et Neymar sont-il destinés à poursuivre ensemble, après le long feuilleton de l'été dernier ? La presse espagnole a annoncé que le Brésilien aurait reçu une offre de prolongation de contrat fort lucrative de la part de Leonardo, mais nous vous révélions en novembre dernier que le PSG n'a ouvert aucune discussion ou négociation avec le joueur. Ces dernières semaines, la star parisienne ainsi que son entourage proche semblent quelque peu avoir changé de cap, se rapprochant du PSG.

« Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu'il a à nous dire »