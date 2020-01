Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Cavani ?

Publié le 6 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet hiver, l'avenir d'Edinson Cavani pourrait s'écrire loin du Paris Saint-Germain. Selon vous, que devrait faire le PSG avec Cavani ? C'est notre sondage du jour !

L'histoire d'amour entre les supporters du Paris Saint-Germain et Edinson Cavani pourrait prendre un sacré coup, au cours de ce mercato hivernal. Gianluca Di Marzio a en effet annoncé ce dimanche que le meilleur buteur de l'histoire du PSG a trouvé un accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid au terme de son contrat dans la capitale française. Le journaliste de Sky Sport Italia annonce que Cavani aurait signé un contrat de deux ans en faveur du club de Diego Simeone. Les émissaires de l'Atlético ayant fait le voyage jusqu'à Paris, auraient d'ailleurs également essayé d'arracher un départ de Cavani dès cet hiver. La longue absence de Diego Costa pousse en effet les Colchoneros à trouver au plus vite un attaquant de pointe. Le Paris Saint-Germain et Leonardo font pourtant mur, puisqu'ils n'auraient aucune intention de perdre l'Uruguayen en ce mois de janvier, même s'il et peu utilisé par Thomas Tuchel et que son contrat se termine dans seulement quelques mois.

Cavani, le gros dossier de Leonardo

A ce moment précis, plusieurs options se présentent à Leonardo pour Edinson Cavani. Le vendre à l'Atlético de Madrid dès ce mercato hivernal pourrait permettre au directeur sportif du Paris Saint-Germain d'engranger un minimum d'argent, ou tout du moins d'économiser six mois du salaire de Cavani. Cette solution ne devrait pas être appréciée par les grands fans de l'Uruguayen, mais semble être la meilleure au niveau économique, pour le PSG. Car l'autre option sera celle de ne rien faire et de le laisser partir Edinson Cavani à la fin de son contrat. Une façon de se quitter en bons termes, mais une grosse perte pour un PSG qui ne crache pas sur le moindre sou, dans le cadre du fair-play financier. La dernière solution serait de prolonger Cavani. Le hic, c'est que le principal concerné ne semble pas vraiment tenté par cette option, puisque cela l’empêchera de négocier avec le club de son choix cet été et de décrocher une juteuse prime à la signature. Cela pourrait également couter très cher au Paris Saint-Germain, puisqu'il ne fait oublier que Cavani gagne actuellement près de 10M€ nets par an et qu'il aura bientôt 33 ans.



Alors, que doit faire Leonardo avec Cavani selon vous ?