Mercato - Barcelone : Un renfort estival finalement fixé à 16M€ pour le Barça ?

Publié le 6 janvier 2020 à 19h30 par T.M.

Dans l’optique de remplacer Nelson Semedo, le FC Barcelone étudierait la possibilité de rapatrier Emerson, actuellement prêté au Betis Séville. Mais cela ne sera pas gratuit.

Du côté du FC Barcelone, on étudierait actuellement les options pour renforcer le poste d’arrière droit. C’est ainsi que Nelson Semedo pourrait ne pas être retenu durant l’été. La question est alors de savoir qui pourrait venir le remplacer. Dernièrement, il a ainsi question d’une possible arrivée d’Emerson, prêté l’été dernier au Betis Séville pour deux saisons. Le Brésilien pourrait donc arriver plus rapidement que prévu au Barça, mais encore faut-il que les Blaugrana sortent le chéquier.

Un renfort à 16M€ ?