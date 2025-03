Tom Cruise interpelle Pierre Ménès, l'improbable échange !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien journaliste sportif chez Canal+, Pierre Ménès exerce toujours son métier en donnant son avis sur l'actualité footballistique sur ses réseaux sociaux. Au travers des époques, il a pu participer à de nombreux événements et rencontrer beaucoup de grandes stars. L'ancien du CFC est d'ailleurs revenu sur l'épisode où il a pu échanger avec Tom Cruise en boîte de nuit.

A l'époque, il était plus facile d'approcher les joueurs de près et à l'occasion d'une sortie en boîte de nuit avec les joueurs du PSG, Pierre Ménès s'est retrouvé à échanger quelques mots avec Tom Cruise. Une histoire incroyable qui réunissait l'un des acteurs américains les plus célèbres et José Cobos, défenseur du club de la capitale à ce moment.

Une rencontre lunaire entre Ménès et Tom Cruise

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a expliqué qu'il avait l'occasion parfois de faire la fête avec les joueurs, l'occasion pour lui de se souvenir de drôles d'anecdotes. « Je me suis retrouvé dans une boite extrêmement à la mode à Paris, j’étais avec José Cobos, et à côté de moi il y avait Tom Cruise et Nicole Kidman qui venaient pour l’avant-première de Horizon Lointain. Beaucoup de gens venaient demander des autographes à Tom Cruise et Nicole Kidman et, au bout d’un moment, il y en a deux qui viennent demander un autographe à José, et Tom Cruise, qui était à côté de moi, me tape sur la jambe et me dit : "C’est qui lui ?". Je lui explique qui c’était. C’était une époque très souriante » explique-t-il.

Le PSG en pleine sortie boîte de nuit

Croiser les joueurs du PSG en boîte de nuit semble plus difficile de nos jours. A travers les époques, Pierre Ménès a eu l'occasion de vivre des moments incroyables grâce à son métier. Il serait amusant de retrouver Tom Cruise aujourd'hui aux côtés d'Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola par exemple.