Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le changement de cap de Cavani se confirme !

Publié le 6 janvier 2020 à 19h45 par A.C.

Edinson Cavani semble bel et bien songer à un départ du Paris Saint-Germain dès ce mercato hivernal.

L'histoire entre le Paris Saint-Germain et Edinson Cavani va-t-elle se terminer cet hiver ? En Italie on assure que l'attaquant a trouvé un accord pour rejoindre l'Atlético de Madrid cet hiver, pour une durée de deux ans, même si son entourage a démenti. L'Uruguayen viendrait notamment pallier la longue absence de Diego Costa et apporterait une arme offensive non-négligeable à Diego Simeone. Du côté du PSG on ne souhaiterait pourtant pas se séparer prématurément de Cavani, qui aurait toutefois changé d'avis au sujet de son avenir...

Cavani souhaite bien quitter le PSG cet hiver !