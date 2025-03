Zidane, le malaise confirmé en public ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que certaines rumeurs font état de tensions entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France s'est confié sur ses véritables relations avec l'ancien coach du Real Madrid. Et même s'il nie tout malaise avec Zidane, le discours de Deschamps en dit long sur la distance qui s'est installée entre les deux hommes.

Déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane est-il en bons termes avec le sélectionneur national ? Les spéculations vont bon train à ce sujet et font état de tensions entre les deux hommes. Dans un entretien accordé au Figaro, Deschamps met les choses au clair et rétablit la vérité sur ses rapports avec Zinedine Zidane.

Deschamps se lâche sur Zidane

Selon lui, il n'existe aucun clash avec son ancien coéquipier en équipe de France : « Encore une belle idée reçue. On a passé beaucoup d’années ensemble, il y a toujours beaucoup de respect entre nous. D’ailleurs, la dernière fois que l’on s’est vus, on a bien échangé et discuté. Même si on est, depuis un moment en étant entraîneur, sur la même demande, il y a toujours des deux côtés une forme de reconnaissance dans les succès de chacun », confie Deschamps.

« Je ne fais pas partie de ses amis... »

« Je ne fais pas partie de ses amis intimes, on a chacun notre vie, mais quoi qu’il arrive, il y aura toujours du respect entre nous », poursuit le sélectionneur de l'équipe de France au sujet de Zinedine Zidane. En clair, même si les relations ne sont pas houleuses à proprement parlé, il semble s'être installé un malaise entre les deux entraîneurs ces dernières années.