Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a fait «la plus grave erreur de sa vie»…

Publié le 6 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Durant l’été, Neymar a tout fait pour quitter le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Un moyen pour le Brésilien de rectifier une énorme erreur ?

Alors que le feuilleton Neymar serait encore loin d’être terminé, durant l’été, le cas de l’attaquant du PSG a fait énormément parler. En effet, après deux ans avec le club de la capitale, le Brésilien était décidé à faire ses valises, n’ayant qu’une idée en tête : retrouver le FC Barcelone. En 2017, Neymar avait surpris tout le monde en quittant la Catalogne et les Blaugrana. Un choix qu’il semble aujourd’hui regretter et dans son entourage, on n’hésite pas à dire qu’il s’est trompé.

Les regrets de Neymar