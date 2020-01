Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Kylian Mbappé l'été prochain ?

Publié le 5 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Considéré comme la prochaine grande attraction du football mondial, Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent et pourrait recevoir plusieurs propositions alléchantes l'été prochain. Mais selon vous, que va décider l'attaquant du PSG pour son avenir ?

Alors qu'il vient de fêter ses 21 ans, Kylian Mbappé n'en finit plus d'impressionner. Recruté en 2017 par le PSG pour 180M€, l'international français est parvenu à éclipser Neymar dans la capitale et affiche des statistiques affolantes sous le maillot rouge et bleu (78 buts et 41 passes décisives en 106 matches). Une réussite qui n'est pas passée inaperçue du côté de Madrid. En effet, Kylian Mbappé serait la grande priorité de Florentino Pérez et Zinedine Zidane, bien décidés à recruter le natif de Bondy en 2020 après avoir été incapables de l'enrôler il y a deux ans et demi. Le Real Madrid n'est toutefois pas le seul club à l'affût sur l'attaquant tricolore.

L'Europe entière rêve de Mbappé