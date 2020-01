Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une approche du Real Madrid pour Camavinga ? La réponse de Letang !

Publié le 5 janvier 2020 à 16h15 par H.G.

Alors qu’Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur de nombreuses écuries, et notamment celui du PSG et du Real Madrid, Olivier Letang a expliqué que le club madrilène ne l’avait pas approché au sujet de sa pépite.

Eduardo Camavinga est sans aucun doute la grande révélation de la première partie de saison de Ligue 1. Le milieu de 17 ans du Stade Rennais a été l’auteur de très bonnes prestation ces derniers mois en démontrant l’ensemble de ses qualités de sentinelle moderne. Les prestations de l’international espoir ne sont logiquement pas passées inaperçues et auraient attiré les regards de nombreuses grandes écuries, parmi lesquelles figurerait le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore le PSG. Et devant l’engouement suscité par sa pépite, le président du Stade Rennais, Olivier Letang, n’a pas caché qu’il y avait bien eu des approches au sujet d’Eduardo Camavinga.

Une approche d’un top club, mais pas du Real Madrid