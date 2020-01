Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Létang envoie un message clair à Leonardo pour Camavinga !

Le PSG, le Real Madrid et la Juventus voudraient s'attacher les services d'Eduardo Camavinga. Olivier Létang, le président du Stade Rennais, a expliqué clairement qu'il ne voulait pas se séparer de son jeune talent.

Olivier Létang ne veut absolument pas laisser filer Eduardo Camavinga. Véritable révélation de ce début de saison, le milieu de terrain de 17 ans aurait tapé dans l'oeil du PSG et du Real Madrid. Selon les informations de Tuttosport , divulguées ce jeudi, la Juventus de Maurizio Sarri serait prête à concurrencer Leonardo et Zinedine Zidane pour la pépite du Stade Rennais. Invité sur le plateau de Téléfoot , Olivier Létang a affiché un souhait fort sur l'avenir d'Eduardo Camavinga.

«J’ai déjà dit que je souhaiterais le garder 10 ans»