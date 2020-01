Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Rabiot... Une offensive XXL à l'étude ?

Publié le 5 janvier 2020 à 11h30 par A.D.

La Juventus voudrait se servir d’Adrien Rabiot pour rapatrier Paul Pogba à Turin. La Vieille Dame aurait l’intention d’offrir un chèque de 70M€ en plus de son milieu de terrain français à Manchester United.

La Juventus serait prête à tout pour devancer le Real Madrid. Comme The Sun l’a précisé ce samedi, les Bianconeri voudraient sacrifier l’un de leur milieu de terrain pour récupérer Paul Pogba. A en croire le média britannique, il s’agirait d’Adrien Rabiot. Et pourtant, l’ancien pensionnaire du PSG est arrivé il y a seulement quelques mois à Turin.

Adrien Rabiot + 70M€ pour Adrien Rabiot ?