Mercato - Real Madrid : Le dossier Pogba totalement relancé... par Rabiot ?

Publié le 4 janvier 2020 à 8h30 par A.C.

Adrien Rabiot, ancien joueur du Paris Saint-Germain désormais à la Juventus, devrait jouer un rôle prépondérant dans l'avenir de Paul Pogba.

L'avenir de Paul Pogba devrait faire couler énormément d'encre au cours des prochains mois. S'il n'a pas réussi à quitter Manchester United l'été dernier, il n'y a aucun doute que le Français reviendra à la charge d'ici la fin de la saison. Zinedine Zidane espère toujours l'attirer au Real Madrid, mais c'est plutôt son ancien club de la Juventus qui travaille actuellement en coulisses, avec notamment des échanges réguliers avec Mino Raiola, agent de Pogba.

Un accord Rabiot + 100M€ pour Paul Pogba ?