Mercato - Real Madrid : Un obstacle de taille pour Zidane dans ce dossier chaud ?

Publié le 4 janvier 2020 à 7h00 par J.-G.D.

Conscient de l’intérêt insistant du Real Madrid pour Fabian Ruiz, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, souhaiterait inclure une clause libératoire dans le futur contrat de son joueur.

En passe de faire une croix sur Christian Eriksen, annoncé dans le viseur du PSG et de l’Inter Milan, ou sur Paul Pogba, Zinedine Zidane devrait trouver son bonheur en Italie. À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, le Real Madrid serait tombé sous le charme de Fabian Ruiz, passé par le Betis Séville. Les Merengue auraient programmé une première offre auprès d’Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, dans les prochaines semaines selon la presse italienne. Une proposition après la fin du mercato hivernal afin de mettre la main sur Fabian Ruiz le plus rapidement possible.

Une prolongation et une clause libératoire pour Fabian Ruiz ?