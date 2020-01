Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait programmé son offensive dans ce dossier chaud !

Publié le 3 janvier 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Très intéressé par le profil de Fabian Ruiz, le Real Madrid devrait se manifester auprès de Naples avec une première offre, le tout après le mercato hivernal.

Formé au Betis Séville et transféré à Naples à l’été 2018, Fabian Ruiz pourrait faire son grand retour en Espagne. Le milieu de terrain de 23 ans resterait l’un des dossiers chauds de Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. Le technicien tricolore aurait donc fait de l'Espagnol une priorité sur le marché des transferts, et pour arriver à leurs fins, les Merengue désireraient offrir 80M€ au Napoli afin de conclure un accord ferme et définitif.

Une première offre d’ici quelques semaines ?