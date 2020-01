Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier envoie un message très clair à Zidane et au Real Madrid !

Publié le 4 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Depuis l'arrivée de Gérard Lopez, le LOSC a fait éclore de nombreux talents, convoités par de grands clubs européens, dont le Real Madrid. Christophe Galtier a d'ailleurs évoqué cette situation.

Grâce au recrutement de Luis Campos, le LOSC est devenu un spécialiste dans l'éclosion des grands talents. C'est notamment le cas de Boubakary Soumaré qui dispose d'une offre comprise entre 50 et 55M€ de la part de Naples, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité. Et selon Marca , le Real Madrid est particulièrement actif du côté du LOSC et surveille également Boubakary Soumaré, mais aussi Victor Osimhen et Gabriel. Christophe Galtier est revenu sur cette situation.

Galtier répond à l'intérêt du Real Madrid pour ses joueurs