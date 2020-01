Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva pourrait jouer un grand rôle pour sa succession !

Publié le 4 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que Thiago Silva se dirigerait vers un départ du PSG l’été prochain, le Brésilien pourrait bien être au cœur de la question de sa succession. Explications.

A 35 ans, Thiago Silva arrive au terme de son contrat avec le PSG. Et bien qu’il réalise une grosse saison, le Brésilien pourrait ne pas être prolongé. En effet, Leonardo aurait visiblement d’autres plans pour la saison prochaine. En coulisse, le directeur sportif du PSG préparerait déjà la succession de Thiago Silva et aurait pour cela coché le nom de Kalidou Koulibaly. Plus forcément retenu à Naples, le Sénégalais pourrait ainsi prendre la direction du Parc des Princes dans les prochains mois.

Thiago Silva dans le deal pour Koulibaly ?

Cette fois, Aurelio De Laurentiis devrait bien ouvrir la porte à un départ de Kalidou Koulibaly. Et pour trouver un accord avec Naples, Leonardo aurait une idée en tête et pourrait utiliser Thiago Silva. En effet, selon les informations de Parisfans, en plus d’un chèque de 60M€, le PSG pourrait envoyer le Brésilien à Naples afin de récupérer plus facilement Koulibaly.